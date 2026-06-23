Iker Casillas’ VM-trøye fra 2010 er blitt stjålet fra et museum i Madrid

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Et fotballmuseum i Madrid har meldt om forsvinningen av et av de mest ikoniske eksemplarene i samlingen deres: trøyen som Iker Casillas hadde på seg under VM-finalen i 2010 i Sør-Afrika, mellom Spania og Nederland, som endte 1–0 med et berømt mål av Andrés Iniesta.

Museet «Legends: The Home of Football», som ligger på det mest sentrale torget i den spanske hovedstaden, sendte ut en uttalelse tirsdag der de bekreftet at trøyen er forsvunnet. «Det ble oppdaget at den manglet under den rutinemessige gjennomgangen som ble utført de siste timene. Gitt den historiske og sportslige betydningen av dette eksemplaret, arbeider museet med å avklare omstendighetene rundt det som har skjedd.»

Det virker vanskelig å tro at en besøkende skulle kunne stjele et så ikonisk eksemplar fra museet uten å vekke oppsikt, men sjokkerende nok forsvant trøyen i morges uten å etterlate seg spor. Den kan nå befinne seg i noens svært, svært private samling... eller kanskje dukker den opp igjen på en ulovlig auksjon en gang i fremtiden. Det som er sikkert, er at en liten del av den spanske fotballhistorien har forsvunnet, noe som er et stort tap for museet.