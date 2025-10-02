"Ikke å gjøre noen dumme feil": Marc Márquez om målet sitt for resten av MotoGP-sesongen

HQ

Marc Márquez har kanskje allerede vunnet MotoGP-mesterskapet, men det er fortsatt fem Grand Prix igjen av sesongen. Hvordan forbereder den syvdobbelte verdensmesteren seg på resten av sesongen når han vet at han allerede har kronen, og hvilke andre mål kan han forfølge? På pressekonferansen før Indonesias GP denne helgen ble han spurt om alt dette.

Márquez innrømmet at han følte seg "mer sliten enn noensinne" og at "det å nå hovedmålet har senket adrenalinet". Han innrømmer også at hans egen holdning har endret seg litt: "Da jeg vant for en stund siden og det var noen få løp igjen, sa jeg til meg selv: 'Jeg vil komme til neste løp, angripe og vinne alt', men akkurat nå har jeg hatt så mye press gjennom hele sesongen at jeg bare vil nyte det", og sier at hans hovedmål er "å ikke gjøre noen dumme feil: "Når du oppnår det store målet ditt, går adrenalinet ned, og noen ganger har du ikke den samme konsentrasjonen."

Samtidig sier han at han vil begynne å jobbe for sesongen 2026, "teste ting på nytt, prøve å leke litt med innstillingene".

Blant de fem siste løpene i sesongen er det to baner, Indonesia og Portimao, der han aldri har vunnet. Dessuten, som Marca påpeker, kan han fortsatt oppnå sin rekord på 13 seire, etter å ha vunnet 11 løp allerede. "Vi får se, som jeg sa, jeg vil ikke ha press på meg akkurat nå".