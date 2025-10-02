Ikke bare Alcaraz: andre spillere som trakk seg fra Shanghai Masters

HQ

Rolex Shanghai Masters vil være stedet å se noen av de beste herrespillerne i verden, som Novak Djokovic, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Ben Shelton, Holger Rune, Casper Ruud... Men ikke alle er i Kina, og det har vært noen viktige fravær, den mest kjente av dem alle, Carlos Alcaraz, som tar litt tid på seg for å lege ankelen sin.

Men det har vært flere uttak. Noen, uunngåelige, som Jack Draper, som har avsluttet sesongen på grunn av en armskade siden begynnelsen av september, eller Grigor Dimitrov, som fortsatt er på bedringens vei etter en brystmuskelskade under kvartfinalen i Wimbledon som nesten eliminerte Sinner. Bulgareren har valgt å starte i en mindre krevende turnering, Stockholm Open 13. oktober.

Andre bemerkelsesverdige fravær fra Shanghai Masters inkluderer Joao Fonseca, Tommy Paul, Roberto Bautista Agut, Alexei Popyring, Arthur Fils eller Hubert Hurkacz.

Hvem tror du tar seieren i Shanghai den 12. oktober?