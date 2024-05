Ikke bekymre deg for Deltarune, Toby Fox er ikke utbrent

HQ

Den anerkjente skaperen av Undertale og Deltarune, Toby Fox, har gitt fansen en lovende oppdatering angående spillets kommende kapitler. Selv om den fullstendige utgivelsen fortsatt er langt unna er arbeidet med resten av spillet i full gang.

Som Fox skriver i et nyhetsbrev har noen nye mennesker blitt brakt inn i teamet, noe som gjør at arbeidet kan gå raskere enn noen gang. "Vi er i rute for å overholde vår interne deadline. De nyansatte gjør allerede en stor forskjell og bidrar til å forbedre atmosfæren og stemningen i lokallaget. Dette føles veldig bra, mester", skriver Fox.

Lenger ned i innlegget, i Fox' konklusjon, tar han opp spørsmålet om utbrenthet. "Jeg vil ikke at noen skal bli utbrent av å vente på dette", skriver han. "Men ... vi har ikke brent ut av å lage den ennå! Faktisk det motsatte!!! Vi er i fyr og flamme!!! Veldig mye!!!"

Så selv om slutten ennå ikke er i sikte, jobber Fox fortsatt på spreng sammen med teamet sitt for å få kapittel 3, 4 og 5 klare til utgivelse på én gang.