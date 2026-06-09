Ikke én, ikke to: alle de tre hovedspillene i Xenoblade Chronicles-serien får egne versjoner til Nintendo Switch 2

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Det ser ut til at Nintendo ønsker å fremskynde planene for Monolith Soft-serien. Xenoblade Chronicles følger den mye kritiserte Definitive Edition av Xenoblade Chronicles X. Under dagens Nintendo Direct ble det kunngjort at de tre hovedspillene i serien vil få native versjoner på Nintendo Switch 2, noe som vil øke ytelsen til stabile 60 fps, samt 4K-oppløsning ved utspilling til en skjerm via konsollens dock. I håndholdt modus vil den kjøre i FHD 1080p/60 fps, noe som ikke er dårlig i det hele tatt.

I tillegg er det lagt til en rekke forbedringer av brukervennligheten i hver tittel, avhengig av deres spesifikke behov; i Xenoblade Chronicles får vi for eksempel et luftputefartøy for å bevege oss raskere over kartet, noe som er spesielt nyttig når vi krysser vannmasser; kontrollere Blades i lagkamper i Xenoblade Chronicles 2, og en bølgebasert spillmodus for Xenoblade Chronicles 3.

Utgivelsen av disse versjonene av Xenoblade Chronicles-serien vil skje trinnvis, med den første delen som kommer digitalt i dag, mens den fysiske versjonen vil bli utgitt 30. juli. Den digitale versjonen av det andre spillet kommer i salg samme dag, og den tredje (digitale versjonen) kommer 3. desember 2026.

Er du klar til å begynne på nye, episke eventyr med Xenoblade Chronicles på Nintendo Switch 2?