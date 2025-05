Ikke engang 143 000 mennesker som tenker sammen kan slå Magnus Carlsen i sjakk

HQ

Magnus Carlsen, den populære verdensmesteren i sjakk, tok imot utfordringen om å spille en sjakkmatch mot mer enn 143 000 spillere. Den norske stormesteren tok på seg en laginnsats og klarte å forsvare remis, i en match som varte i 46 dager, der nettbrukerne stemte på neste trekk på Chess.com.

Dette er ikke første gang en fremtredende sjakkspiller aksepterer å spille mot hele verden (hvor, mot tusenvis av brukere som diskuterer og stemmer på neste trekk), men det har fått desidert mest oppmerksomhet og knust rekorder (den forrige mest besøkte "vs. the World"-matchen var 70 000 mennesker mot Vish i 2024).

For å kjempe mot Carlsen (34), en høyprofilert figur med over 1,8 millioner følgere på Instagram, meldte 100 000 seg på, og senere endte 143 000 spillere opp med å delta i prosessen, som er bevisst langsom: Hver side har 24 timer på seg til å bestemme neste trekk, noe som for "Verdens" del betyr å diskutere og stemme. Matchen varte i 46 dager og 32 trekk.

"Alt i alt har Verden spilt veldig, veldig god sjakk. Vi har holdt oss til vanlig sjakk. Det er ikke alltid den beste strategien, men det virket som om det fungerte bra denne gangen", sa Magnus. Carlsen er for tiden nr. 1 i verden i sjakk, og har vunnet VM i sjakk fem ganger, samt vunnet VM i hurtigsjakk fem ganger og regjerende verdensmester i lynsjakk åtte ganger ... selv om noen av disse titlene har blitt delt etter gjensidig avtale, noe som sjelden skjer i noen annen idrett.