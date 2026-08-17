Ikke engang Sony vet ennå når PlayStation 6 skal lanseres

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Ingen vet når neste generasjon konsollmaskinvare kommer, men mange spår at 2027 eller 2028 vil være lanseringsårene. Årsaken er at konsollgenerasjoner vanligvis varer i syv til åtte år, og PS5 og Xbox Series X/S ble lansert i slutten av 2020, noe som betyr at november i år blir seksårsdagen for begge enhetene.

Imidlertid dreier problemet som plager de kommende systemene seg om den pågående maskinvaremangelen og hvordan prisene på RAM og minne for tiden stiger for hver dag, noe som betyr at de neste konsollsystemene forventes å bli ganske kostbare for å kompensere for denne inflasjonen. Men vil en konsoll til en pris på rundt 1 000 dollar i det hele tatt være attraktiv for flertallet av fansen, spesielt siden epoken med eksklusive spill spiller en langt mindre rolle enn før?

Poenget er at selv om det ligger god logikk bak lanseringstidsplanen for 2027/28 for PS6 og hva enn «Project Helix» til slutt kommer til å hete, er ingenting endelig avklart ennå – noe selv Sonys administrerende direktør ønsker at folk skal være klar over.

I et intervju med The Wall Street Journal skal Sonys administrerende direktør Hiroki Totoki ha sagt «selskapet har fortsatt ikke fastsatt en dato for lanseringen av PS6.»

Totoki berørte også kort den pågående komponentmangelen ved å bemerke «vi må gjøre noe», da vi ellers «ikke kan overleve i dette landskapet».

Kort sagt har ikke engang Sony en fast dato i tankene for når PlayStation 6 kommer, så kanskje det er best å slutte å holde pusten i påvente av konsollens lansering, i hvert fall i noen måneder til.