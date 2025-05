Ikke fall for scalpere ved lanseringen av Switch 2

HQ

Som vi alle vet er 5. juni premieren på Switch 2, og Nintendo ser ut til å være eksepsjonelt godt forberedt med store mengder konsoller slik at alle som vil ha en, vil kunne få en. Men ... faktum er at interessen ser ut til å være så stor at det fortsatt kan være noen mangler.

Dette åpner for muligheten for at forhandlere vil begynne å hamstre konsoller for å selge dem videre til oppblåste priser. Dette er imidlertid noe Nintendo mener du ikke bør falle for, og har økt produksjonen for å møte etterspørselen. Yahoo Japan har nå sendt ut en advarsel til scalpere, som vi ble gjort oppmerksom på av Stealth40k på Bluesky, og rådene er så gode at vi synes det er verdt å minne folk i vår del av verden om dem også.

Det er rett og slett en dårlig idé å betale mye ekstra for en Switch 2. Det er en god sjanse for at du får konsollen din i tide eller med minimale forsinkelser, og du vil ikke bli svindlet for dine hardt opptjente penger. Nintendo vil legge til nye konsoller i et raskt tempo, så bare ta det med ro og ikke favoriser scalperne.