Ikke forvent å få se så mye av Hogwarts i åpningsepisoden av serien « Harry Potter TV

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Hvis du er kjent med Harry Potter-universet og -legendene, vil det sannsynligvis ikke overraske deg altfor mye å høre at Hogwarts ikke vil spille en stor rolle i åpningsepisoden av serien « Harry Potter TV. Historien starter med at Harry oppdager sine magiske evner og får et lynkurs i alt som har med trollmannsverdenen å gjøre av Hogwarts' vaktmester Rubeus Hagrid. Men uansett, hvis du lurte på når du først ville få se Hogwarts i serien, har vi nå fått et innblikk fra en av de viktigste kreative personene.

I et intervju med Andre Pilli, fotograf for HBOs «Harry Potter»-serie, har Adriano Goldman bekreftet at vi først får se Hogwarts «helt på slutten» av den første episoden.

Vi får også vite at vi kan forvente at størstedelen av den første episoden utspiller seg i mugglernes verden, og Goldman sier: «Vi hadde nylig en diskusjon om dette, om hvor fargerik og livlig den første delen, spesielt den første episoden – som foregår før han drar til Hogwarts for første gang – skulle være, eller om den heller skulle være mer trist.»

Når det gjelder premieren på «Harry Potter»-serien, vil den første episoden bli sluppet på HBO Max 25. desember 2026.