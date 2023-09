Ikke forvent å se en Steam Deck 2 før om noen år

HQ

Hvis du har sett deg ut en Steam Deck og har vurdert å vente til en kraftigere etterfølgerkonsoll kommer før du kjøper den, bør du kanskje endre den planen. Pierre-Loup Griffais fra Valve har nemlig avslørt at etterfølgeren til Steam Deck fortsatt er flere år unna.

I en samtale med The Verge sier Griffais at vi kan komme til å vente til 2025 eller til og med 2026 før Steam Deck 2 gjør sin debut. Årsaken er at Valve må sette et strengt ytelsesmål for systemet som utviklerne må nå, og de har ikke til hensikt å gå bort fra det som er målet for Steam Deck med mindre det er en betydelig forbedring å hente.

Griffais uttaler: "Det er viktig for oss at Deck tilbyr et fast ytelsesmål for utviklere, og at budskapet til kundene er enkelt, der alle Deck kan spille de samme spillene. Å endre ytelsesnivået er derfor ikke noe vi tar lett på, og vi vil bare gjøre det når det er en betydelig nok økning å hente. Vi ønsker heller ikke at økt ytelse skal gå på bekostning av energieffektivitet og batterilevetid. Jeg tror ikke at et slikt sprang vil være mulig i løpet av de neste par årene, men vi følger fortsatt nøye med på innovasjoner innen arkitekturer og produksjonsprosesser for å se hvor vi er på vei."

Tror du at Steam Deck trenger en etterfølger snart, eller er du fornøyd med enheten slik den er i dag?