Ikke forvent å se Famke Janssen tilbake som Jean Grey med det første

I den kommende Avengers: Doomsday, som har premiere i slutten av 2026, vil mange tidligere Marvel stjerner gjenta rollene sine som X-Men fra tidligere universer og lignende. Det skal være et siste hurra for disse karakterene, og vi kan derfor vente oss Patrick Stewart som Professor X, Ian McKellen som Magneto, Kelsey Grammer som Beast, Rebecca Romijn som Mystique, James Marsden som Cyclops og Alan Cumming som Nightcrawler. Disse vil utvide universet av mutanter som allerede inkluderer Hugh Jackmans Wolverine.

Med alle disse tilbakevendende ansiktene i tankene, er det én skuespillerinne som ikke kommer til å gjenta sin tidligere mutantkarakter, Famke Janssen, ettersom den nederlandske stjernen har avslørt at hun ikke er interessert i å vende tilbake som Jean Grey.

I en samtale med Kristian Harloff forklarte Janssen at hun er mer interessert i å ta roller der hun har mer av en kreativ innflytelse i disse dager, og at dette bare ikke ville være i tråd med Marvel maskinen.

"Jeg ville ikke blitt spurt om å komme tilbake til Dommedag, eller noe annet sted, med den typen innspill. Det er ikke det de vil ha fra meg."

Hun bemerker også at hun er mer fokusert på å komme videre i karrieren og ikke vende tilbake til tidligere roller som Jean Grey/Phoenix.

"Det er vanskelig for meg nå å bare se tilbake og bekymre meg, eller tenke på en rolle hvor jeg får noen få replikker. Det virker bare ikke så interessant for meg. Jeg er på et annet sted, og jeg har gjort meg fortjent til dette øyeblikket, og jeg kjører på med det, for dette er 80 filmer under beltet mitt, og jeg har betalt det jeg skal."

Så selv om det vil bli en mutantgjenforening i fremtiden, må du ikke forvente å se Janssen blant de medvirkende, selv om hendelsene i X-Men: Days of Future Past fra 2014 la opp til en historie der Janssens Jean var i live og hadde det bra, til tross for hendelsene i X-Men: The Last Stand fra 2006.