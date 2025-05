Ikke forvent å se Hank Pym i Marvel Cinematic Universe igjen

HQ

Det finnes så mange Marvel Cinematic Universe -figurer i disse dager at det kan være lett å glemme noen. En person som i hovedsak bare har dukket opp i Ant-Man -trilogien, for eksempel, er Michael Douglas' Hank Pym, den såkalte geniale forskeren som oppdaget Pym Particle og begynte eventyrene på Quantum Realm. Selv om tegneseriefans vil vite at Pym er involvert i mye, mye mer, i MCU, har han alltid vært litt av en ettertanke, og det ser ut til at det fortsatt vil være tilfelle.

I en samtale med Deadline har Douglas nå kommentert om han noen gang kommer tilbake til MCU. I sin helhet forklarte han: "Jeg tror ikke det. Jeg hadde opplevelsen, og jeg var spent på å gjøre det. Jeg hadde aldri gjort en green screen-film før. Jeg gjorde The Kominsky Method fordi jeg ville jobbe med Chuck Lorre og prøve komedie. Men jeg nyter pausen min og livet mitt. Det var overveldende å drive produksjonsselskapet og være skuespiller samtidig."

Douglas er riktignok 80 år gammel, noe som betyr at antallet nye filmer han kommer til å medvirke i vil reduseres dag for dag. Faktisk kommenterte han selv dette, og bemerket at han bare vil dukke opp i en skuespillerrolle "hvis det dukker opp noe bra som jeg virkelig liker", ettersom "Jeg føler ikke et brennende ønske. Jeg produserer fortsatt. Jeg elsker fortsatt å bringe folk sammen."