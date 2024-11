Ikke forvent å se Steve Urkel i en Family Matters-reboot

HQ

I disse tider hvor Hollywood ser ut til å ha blitt rammet av en fantasitørke og ser ut til å hovedsakelig ønske å gjenopplive gamle franchiser, er det likevel hyggelig å lese at ikke alle er interessert i den modellen. Dette inkluderer Jaleel White.

Navnet er kanskje ikke kjent, særlig ikke for yngre lesere, men han spilte den mest irriterende sitcom-figuren noensinne på Family Matters (1989-1998) - den legendariske Steve Urkel. Han stilte nylig opp i et intervju på Andy Cohen Live på SiriusXM, der han forklarte at han faktisk hadde blitt kontaktet om å gjøre en reboot av Family Matters - noe han ikke er interessert i:

"Jeg ble tilbudt en blindkontrakt uten manus og halvparten av lønnen jeg tjente da jeg forlot serien, ikke sant? Så jeg tenkte: "Vent, vent, hva mener du?" Jeg får ikke møte noen produsenter. Jeg får ikke se et manus. "Vi betaler deg dette.

"Og det er som om det bare er for å tjene penger, og det er jeg ikke interessert i."

I går ble Whites memoarer Growing Up Urkel utgitt, for de som elsket Family Matters og vil vite mer om hvordan innspillingen var for seriens unektelig viktigste person.

Kunne du tenke deg en fortsettelse av Family Matters med Steve Urkel?

American Broadcasting Company

