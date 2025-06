Ikke forvent at DC-universets Batman kommer før Brave and the Bold

HQ

Med tanke på at når Superman kommer neste måned, vil den også fungere som debut for Supergirl, en Green Lantern, Hawkgirl, med flere, lurer du kanskje på om en fremtidig DC Universe film også vil fungere som startpunkt for andre store DC-figurer. Dvs. om vi kan forvente at Batman dukker opp før hans egen film? James Gunn har nok en gang bekreftet at dette ikke vil være tilfelle.

Som svar på en fan på Threads som spurte om Batmans introduksjon fortsatt blir spart til den Brave and the Bold frittstående filmen, svarte Gunn ganske enkelt med, "Ja."

Det store spørsmålet nå er hvem som skal bli denne skikkelige Batman i DCU, ettersom Gunn tidligere har gjentatt at Robert Pattinsons versjon vil forbli en Elseworlds helt, noe som betyr at noen andre vil ta på seg kappen for hoved- og kanontidslinjen. Bør det være Batman veteranen Jensen Ackles? Er Reacher stjernen Alan Ritchson mannen for jobben? Kanskje 1923 hunk Brandon Sklenar? Kanskje Twisters fanfavoritt Glen Powell? Hvem ville du gitt rollen som Bruce Wayne/Batman?