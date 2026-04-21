Ikke forvent at Deadpool får et soloeventyr i MCU noensinne igjen

Selv om Deadpool & Wolverine fikk noe blandede kritikker, ble den en enorm kassasuksess som spilte inn over 1,3 milliarder dollar, og begge forgjengerne var også svært vellykkede. Men til tross for det bør vi nok ikke håpe på flere soloeventyr for Deadpool, i hvert fall ikke ifølge hans skuespiller (og manusforfatter) Ryan Reynolds.

Han mener tydeligvis at karakteren fungerer best sammen med andre, og ser derfor ut til å ha gitt helt opp tanken på soloeventyr for Merc with a Mouth. I et intervju med Today (via Nerdist) sier han :

"Jeg har skrevet ting. Jeg tror ikke jeg noen gang kommer til å sentrere ham igjen. Han er en bifigur. Han er en fyr som er flott i en gruppe."

Dermed ser det unektelig ut til at vi rett og slett kan glemme en fremtidig Deadpool 4. Det virker sannsynlig at han får en cameo-opptreden i Avengers: Doomsday, og kanskje er det først og fremst slik vi får se ham fremover.

Hva er dine tanker om dette, er du trist eller lettet?