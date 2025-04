Ikke forvent at musikken kommer tilbake til Nintendo eShop

HQ

Nintendo eShop hadde et bakgrunnslydspor som ble spilt mens du utforsket og fant det neste spillet du kunne legge til i samlingen din. Men dette har ikke vært en realitet på en stund, og det vil ikke endre seg for Nintendo Switch 2 eShop heller.

Dette har produsent Kouichi Kawamoto bekreftet i en uttalelse til Polygon, der han forklarer hvorfor bakgrunnsmusikken ikke kommer tilbake, og hvorfor det sannsynligvis også vil forbli slik permanent.

"I motsetning til den gang, har eShop nå mange videoer som viser frem spillene. Vi ville ikke forstyrre det, så vi har ikke musikk der."

Fokuset på eShop i dag handler mindre om den generelle opplevelsen og mer om ytelse, noe som ble bekreftet av Kawamoto i et annet tilfelle, der han la til: "Jeg ville sørge for at det var en smidig opplevelse. At rullingen av listen ikke stopper opp, at den er veldig jevn, og at sidene lastes inn raskt."

Vil du at eShop-musikken skal komme tilbake?