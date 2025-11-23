Ikke forvent at Naughty Dogs Intergalactic: The Heretic Prophet blir utgitt i 2026

HQ

Det var under fjorårets Game Awards at Naughty Dog annonserte sitt kommende spill, Intergalactic: The Heretic Prophet. Dessverre fikk det ikke den vanlige triumferende mottakelsen studioet er kjent for. Tidlig kritikk kom fra de som hadde håpet på noe mer fra Uncharted eller The Last of Us, samt fra de som syntes det så generisk ut eller hadde andre grunner til å mislike det - noe som førte til at kunngjøringstraileren fikk flere tommelen ned på YouTube enn det hete rotet express kalt Concord, som på det tidspunktet var det mest mislikte spillet på PlayStation-kanalen.

Utviklingen hadde startet allerede i 2020, så mange håpet at det ville bli ferdigstilt i løpet av et år eller to, og dermed ha premiere i 2026. Men i vår rapporterte den pålitelige Bloomberg-journalisten Jason Schreier at dette ikke så ut til å være tilfelle. I løpet av helgen har det imidlertid versert rykter om at vi får se Intergalactic: The Heretic Prophet igjen på The Game Awards 12. desember (11. desember i USA), og at det deretter vil bli utgitt senere neste år.

Disse ryktene har tilsynelatende fått folk med god kjennskap (muligens fra Naughty Dog eller Sony) til å kontakte en annen anerkjent ekspert, Giant Bomb-journalisten Jeff Grubb. Han skriver på sosiale medier at ryktene "fikk folk til å bekrefte for meg at det ikke kommer ut i 2026, og det vil ikke være på TGA-er."

Dette er selvfølgelig uoffisiell informasjon, men Grubb er åpenbart forsiktig med omdømmet sitt og vet vanligvis hva han snakker om - så ikke forvent å se Intergalactic: The Heretic Prophet neste måned, og la oss ikke få forhåpninger om en utgivelse i 2026 heller. Dette reiser naturlig nok spørsmålet om det kan være en PlayStation 6-tittel. Hva tror du om det?