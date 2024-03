Ikke forvent at Netflix lager film eller serie av Hades med det første.

HQ

Med tanke på det stadig økende antallet videospilltilpasninger i TV- og filmbransjen, og at Supergiant Games bringer Hades til Netflix som en mobiltittel denne måneden, har spørsmålet om hvorvidt strømmetjenesten vil forsøke å tilpasse det elskede roguelike-spillet til et annet medium blitt et populært tema.

Men bare fordi folk er interessert i ideen om en serie eller film basert på Hades betyr ikke det at Supergiant har tenkt å utforske den muligheten akkurat nå. Under en rundbordskonferanse tok kreativ direktør Greg Kasavin faktisk opp dette spørsmålet og avviste det.

"Det er et morsomt spørsmål. Jeg mener, vi har alltid ... vi elsker å lage videospill, "spill" ligger i navnet Supergiant Games, og det var veldig bevisst, vi er ikke Supergiant Entertainment eller noe sånt, vi tok et veldig bevisst valg.

Vi forteller den typen historier som vi mener egner seg spesielt godt for spill, men vi legger mye arbeid i spillverdenene og karakterene våre, og vi er alltid veldig, veldig glade for å se at de finner gjenklang. Vi henter massevis av inspirasjon fra film og animasjon, det har vi alltid gjort. For meg selv, som forfatter av spillene våre, er animasjon veldig formende for meg, historier jeg vokste opp med. Det er en av de tingene vi tenker på fra tid til annen, men vi har alltid tenkt på det i løpet av de siste 15 årene, og det betyr ikke nødvendigvis at den rette muligheten byr seg.

Det er en av de tingene det er interessant å se - som spillfan og fan av andre medier har det vært gledelig å se vellykkede filmatiseringer av spill, fra The Super Mario Bros. til The Last of Us og Dota: Dragon's Blood og Arcane og slike ting. Så det er flott å se at denne typen ting skjer, selv om det er for tidlig å si hva det betyr for oss."

I bunn og grunn bør du ikke holde pusten på at Netflix vil tilpasse Hades til noe annet enn et spill med det første.