Ikke forvent at Steam Machine vil koste 500 dollar, ettersom Valve priser den med "dagens PC-marked"

HQ

Mens alle øyne er rettet mot Steam Machine akkurat nå for å se om Valves andre forsøk på en hjemmekonsoll kan slå den ut av parken, er det ett stort spørsmål som truer: prisen. Valve har allerede unngått spørsmål rundt prisen på konsollen, men det nærmer seg å avsløre hva denne tingen vil koste når den eliminerer noen prisforutsigelser.

I en tale til YouTuber Linus Tech Tips nylig (via GamingBolt) ble Valves Pierre-Loup Griffais spurt om prispunktet på $ 500 kunne nås, og det ser ut til at det ikke er noe Valve underholder på dette tidspunktet. "Ideelt sett ville vi være ganske konkurransedyktige med det og ha en ganske god avtale, men vi jobber med å avgrense det mens vi snakker, og akkurat nå er det bare en vanskelig tid å ha en veldig god ide om hva prisen kommer til å bli fordi det er mange forskjellige ting som svinger," sa Griffais.

Prisen på Steam Machine er "mer på linje med hva du kan forvente fra dagens PC-marked. Målet vårt er selvsagt at det skal være en god deal på det ytelsesnivået. Og så har du funksjoner som faktisk er veldig vanskelige å bygge hvis du lager din egen spill-PC fra deler," fortsatte han. "Ting som den lille formfaktoren og jeg synes støynivået vi har oppnådd, eller mangelen på det, er virkelig imponerende, og vi er glade for at folk kommer til å finne ut hvor stillegående denne maskinen er."

Ingen bekreftet pris igjen, da, men en nesten definitiv benektelse av en kostnad på $ 500. Med økende konsollkostnader i dag, ville det ikke være overraskende å se Steam sikte mot den øvre grensen for videospillkonsollpriser, men samtidig vil folk ønske å føle at de får en god avtale uansett hvor stor ytelsen måtte være. PS5 Pro beviste nylig at selv om entusiaster kan bruke hva de vil på en ny konsoll, er det ikke alle som kommer til å bite på for bedre ytelse.