Ikke forvent Call of Duty: Modern Warfare III og Diablo IV på Game Pass før i 2024

I slutten av forrige uke ble det publisert en rapport som hevdet at Microsoft ville fullføre oppkjøpet av Activision Blizzard denne uken. Og det ser ut til at dette vil skje veldig, veldig snart, hvis man skal tro et nytt innlegg på X fra Activision Blizzard.

Ut av det blå har tredjepartsutgiveren (i hvert fall i noen dager til) begynt å snakke om hvorvidt Diablo IV og Call of Duty: Modern Warfare III vil komme til Game Pass, og det ser det ut til at de vil. Selv om de skriver at duoen sannsynligvis ikke vil bli lagt til i år, vil de begynne å snakke med Microsoft om dette når avtalen er inngått, og forventer å begynne å legge til spill i 2024:

"Selv om vi ikke har planer om å legge Modern Warfare III eller Diablo IV inn i Game Pass i år forventer vi å begynne å samarbeide med Xbox for å bringe titlene våre til flere spillere over hele verden når avtalen er i boks. Og vi regner med at vi vil begynne å legge til spill i Game Pass i løpet av neste år."

Men det kan hende vi får noen spill før det, for den kjente og pålitelige Windows Central-redaktøren Jez Corden, som har lang erfaring med alt som har med Xbox å gjøre, legger til at hans "kilder indikerer (noe som ikke overrasker noen) at til tross for Activisions uttalelse, kan du forvente å se en rekke Activision-spill i Xbox Game Pass så snart avtalen er i boks".

Uansett om det skjer senere i år eller i 2024 er det ganske åpenbart at Game Pass-abonnenter snart kommer til å få mye mer innhold som ikke er tilgjengelig for konkurrerende abonnementstjenester.