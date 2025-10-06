Ikke forvent en episk introsekvens for A Knight of the Seven Kingdoms

HQ

Når vi kommer til hendelsene på A Knight of the Seven Kingdoms, er alle dragene i Westeros borte. Magi er noe man aldri ser, og selv om kontinentet fortsatt styres av Targaryen-familien, er de bare en skygge av seg selv.

Så ikke forvent verdensforandrende hendelser som er like episke som i Game of Thrones eller House of the Dragon. Ira Parker, medskaper på A Knight of the Seven Kingdoms fortalte Entertainment Weekly at vi ikke engang vil få en skikkelig åpningssekvens. "Alle avgjørelser kom ned til Dunk, som prøvde å kanalisere den typen person han er inn i alle aspekter av denne serien, til og med tittelsekvensen," sa han.

"Tittelsekvensene i den originale [Game of Thrones] og House of Dragon er store og episke og utrolige. Ramin Djawadis filmmusikk er orkestral og stor og vakker. Det er egentlig ikke Dunks metode. Han er enkel og rett på sak. Han har ikke så mye bling-bling over seg."

Så godt som hele A Knight of the Seven Kingdoms kommer til å holde seg unna forgylte saler og dekadente kjoler. "Dette kunne vært 1300-tallets Storbritannia. Dette er hard nese, grind it out, gritty, middelalderske riddere, kaldt med en veldig lett, håpefull touch. Det er et fantastisk sted å være. Vi er helt nede på bakken i denne serien, vi begynner helt nederst. Vi er ikke sammen med lordene og damene, kongene og dronningene," fortsetter Parker.

A Knight of the Seven Kingdoms Serien har premiere tidlig i 2026.