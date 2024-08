Ikke forvent en live-action-film på Invincible med det første

HQ

Invincible live-action-filmen ble annonsert helt tilbake i 2017. Det er hele fire år før den animerte serien ble utgitt, og siden den gang har filmen fortsatt rullet videre i tidlig utvikling.

Ifølge Invincible skaperen Robert Kirkman trenger du ikke å bekymre deg for at filmen kommer ut, men du bør ikke forvente den med det første. Her er hva han hadde å si til The Direct:

"Den er fortsatt under utvikling. Vi jobber fortsatt med Universal. Serien går så bra. Jeg tror filmen absolutt må være perfekt. Så det tar mye tid å få brikkene på plass og få alt til å fungere slik at vi kan komme ut med den og gjøre den så god som mulig. Så den har vært under utvikling i lang tid, og den kommer sannsynligvis til å være under utvikling en stund til."

Kirkman snakket om hvor vanskelig det er for den samme historien å finne veien til forskjellige medier. Han mener også at filmen må gi "en ny opplevelse" samtidig som den forblir tro mot det Invincible er. Det blir helt sikkert en vanskelig oppgave, og det kan bli vanskelig å bare vise folk de samme historiene som de har sett i den animerte serien.