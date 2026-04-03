Ikke forvent en oppfølger til Mike & Nick & Nick & Alice, da en oppfølger "ville undergrave det som skjer"

Hvis du nylig har sjekket ut Disney+, har du kanskje lagt merke til at streamingplattformen ble utvidet med en ny originalfilm som en del av Hulu-inkluderingen. Dette er en komediefilm kalt Mike & Nick & Nick & Alice og er en tidsreisefilm som dreier seg om gangstere som ønsker å forhindre en mørk fremtid ved å forhindre en "whacking".

Med James Marsden, Eiza Gonzalez og to utgaver av Vince Vaughn med i filmen, lurer du kanskje på om det i det hele tatt er en oppfølger i planene hvis du så filmen nylig? I så fall har vi noen dårlige nyheter å dele.

I et intervju med SlashFilm har regissør BenDavid Grabinski snakket om oppfølgersamtalen ved å bemerke at han aldri hadde noen planer om en oppfølgerfilm, og at den ble laget for å være "self-contained".

"For meg må den være selvstendig, og jeg bare ... Jeg satte alt inn på å lage den filmen jeg ville lage, og som gjorde det jeg ville at den skulle gjøre. Jeg kan våkne opp om seks måneder og få en åpenbaring om hva jeg vil gjøre, men jeg følte på en måte at hvis jeg tenkte kreativt på en oppfølger, ville det undergrave det som skjer.

"Jeg forstår hvordan noen kan misforstå slutten som en cliffhanger, men det tror jeg ikke den er. Jeg tror du ser alt du trenger å se for å vite at Mike på en eller annen måte kommer til å fikse ting. Og du trenger ikke å se ham fikse ting eller hvordan han gjør det. Du trenger bare å vite at Nick gjorde noe bra for Mike, og nå kommer Mike til å gjøre noe bra for Nick, og det er på en måte den følelsesmessige avslutningen på filmen."

Grabinski utdypet og sa at "hvis jeg våknet opp en dag og hadde en idé jeg virkelig likte, kunne jeg se for meg at noe slikt kunne skje", men bemerket også at det ikke er noe aktivt på gang.

