Ikke forvent en "sexbombe" Lara Croft i Amazons Tomb Raider-serie

Alle vet at Tomb Raider-spillene er kjent for sitt spennende gameplay, der vi får utforske tapte sivilisasjoner sammen med eventyreren Lara Croft, men det er ingen tvil om at mange fortsatt husker det faktum at hun hadde veldig store, spisse bryster i de første spillene.

Når Amazons kommende TV-serie har premiere på en dato som ennå ikke er fastsatt, bør vi imidlertid ikke forvente den samme sexappellen. I stedet har den helt andre prioriteringer. Dette sier Lara Croft-skuespillerinnen Sophie Turner i et intervju med Los Angeles Times, der hun uttaler at det ikke blir noe "sexbombeskall" :

"Det handler om henne og hennes historie og hva som driver henne, snarere enn det mange også elsker ved henne, nemlig hvor sexy hun er i spillene og filmene. Men jeg vil virkelig vise den andre siden. Hun er så skamløst dyktig. Hun er ikke en kvinne som skjuler styrkene sine i det hele tatt."

Vi antar at dette er en tilnærming som folk flest vil sette pris på når Tomb Raider-serien har premiere, noe som tidligst vil skje i 2027, men 2028 er heller ikke utelukket. Hva synes du om dette?