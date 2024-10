Ikke forvent en snakkende hund i Superman

HQ

I går fikk vi vite at Supermanns hundekompis Krypto skal være med i den kommende Superman -filmen, som blir første gang karakteren dukker opp i en live-action-film med stort budsjett.

Dette betyr sannsynligvis at James Gunn ønsker å gå tilbake til tegneserieversjonen av karakteren, som er litt mer fargerik og muligens noe mer sunn (filmen er basert på tegneserien All-Star Superman ), enn den sintere versjonen vi møtte i det såkalte Snyderverse med Henry Cavill i hovedrollen.

Dette har selvfølgelig gledet de som håpet på noe mer tegneserieaktig, mens de som likte Zack Snyders visjon er skeptiske. DC-sjefen og filmens regissør og manusforfatter James Gunn har forsøkt å svare på spørsmål og kommentarer via Threads, og takket være dette har vi nå litt mer informasjon. For de som mener Krypto er feil rase, minner Gunn oss om at det har vært flere versjoner av Krypto tidligere - men teknisk sett er han ikke en gang en jordisk art :

"Krypto er historisk sett en generisk hvit hund, noen ganger også en labrador, hvit gjeterhund, husky eller dalmatiner. Men han er åpenbart et romvesen, så han ville ikke nødvendigvis være akkurat noen av disse tingene."

En Bluesky-bruker var også tilsynelatende bekymret for hvordan en snakkende hund ville fungere, noe Gunn benyttet anledningen til å benekte, og forklarte at det ikke vil være et snakkende dyr som Rocket i hans anerkjente Guardians of the Galaxy-trilogi :

"Han er en hund. Han snakker ikke. Med mindre du inkluderer bjeffing."

