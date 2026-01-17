Ikke forvent en oppfølger til The Naked Gun

HQ

De opprinnelige The Naked Gun-franchisen med Leslie Nielsen i hovedrollen, den som sprang ut fra Police Squad, klarte å spenne over tre elskede filmer. Mange lurte derfor på hva planene var for den relativt ferske Paramount-rebooten, som hadde Liam Neeson ved roret som Frank Drebin Jr.

Nå har vi fått svar på nettopp dette, ettersom regissør Akiva Schaffer har snakket om filmen i et intervju med CBR, der han bemerker at det dessverre ikke blir noen oppfølger.

"Vi planlegger ikke en til. Jeg vet ikke om du har hørt om at Paramount på en måte har skiftet eiere. Det var kanskje noe. Det var omtrent syv dager etter at filmen kom ut, så vi venter på å høre fra dem om de vil ha den."

Dette betyr ikke at det ikke er noe som helst håp for seriens fremtid, men det virker lite sannsynlig at det blir en ny runde med slapstick og vittige gags som gjør sin ankomst på kino.

Likte du The Naked Gun? Hvis du ennå ikke har sett den, kan du sjekke ut vår glødende anmeldelse av filmen.