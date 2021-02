Ikke forvent et Halo Wars 3

Du ser på Annonser

I disse dager er det selvsagt Halo Infinite og Halo: The Master Chief Collection som står i fokus hos de fleste, men mange lurer selvsagt uansett på hva som venter etter det for Halo-universet. Nå virker det som om vi kan stryke ett punkt fra listen i alle fall.

John Junyszek, "Community Manager" for 343 Industries benytter anledningen i ukens Halo Waypoint-innlegg til å gjøre det fullstendig klart at de ikke har noen planer om å oppdatere eller bringe mer innhold til Halo Wars 2. For å unngå at folk dermed begynner å tro at en oppfølger er på vei er han også tydelig på at det heller ikke er et Halo Wars 3 under utvikling.

De lukker selvsagt ikke døren helt. Junyszek spesifiserer at de ikke har planer om det akkurat nå, men at han ikke vil si at vi aldri får en oppfølger eller mer innhold, for det er jo vanskelig å si hva som skjer i fremtiden. Nå kan vi uansett ha realistiske forventninger, noe 343 skal ha skryt for.