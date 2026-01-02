Ikke forvent et nytt Deus Ex-spill i 2026

HQ

Nok et Deus Ex -spill er på vei, om enn i form av en remaster som blir håndtert av folkene på Aspyr. Deus Ex Remaster lanseres en gang i år, og hvis du lurer på om spillet er et tegn på hva som kommer, er den dårlige nyheten at vi ikke bør forvente et faktisk nytt prosjekt i serien dette kalenderåret, i hvert fall ikke et med Adam Jensen som hovedperson.

Vi sier dette ettersom stemmeskuespilleren Elias Toufexis, personen som er kjent for å gi stemme til Adam Jensen, har tatt til X for å hinte at han har fire prosjekter i kalenderen for 2026. Det ene er Bungies kommende Marathon og de tre andre er uklare, da hvert prosjekt akkurat nå forblir under omslag og NDA. Dette har fått noen til å stille spørsmål ved om en overraskelse Deus Ex er på kortene, men Toufexis har allerede stengt dette ned.

Som Eurogamer har lagt merke til, har Toufexis kommentert sitt eget innlegg og hevdet at ingen av 2026-prosjektene hans er Deus Ex relatert som "de ansvarlige er psykopater."

Dette er sannsynligvis noe som refererer til den turbulente nyere historien som serien har opplevd, der IP-en ble solgt til Embracer tilbake i 2022 før et spill i produksjon ble kansellert og mye av utvikleren Eidos Montreal permittert i prosessen. Dette betyr at Embracer for øyeblikket fortsatt har eierskap til IP-en og den ledende utvikleren bak den, en trist affære med tanke på de massive moderselskapenes kamp de siste par årene.

Ser vi på den umiddelbare fremtiden og Aspyr nyinnspilling, mens du kanskje antar at dette i det minste vil tilfredsstille sulten til noen fans, har mange allerede gitt uttrykk for sin misnøye med prosjektet.