Ikke forvent flere Fantastic Beasts-filmer

Warner Bros. har tidligere gjort det klart at de anser Harry Potter-universet som en sentral del av sitt tilbud og at de vil investere ytterligere i det fremover. Men det betyr ikke nødvendigvis at det kommer flere Fantastic Beasts-filmer.

I et intervju med Total Film sier David Yates, som har regissert de siste filmene i serien, at serien er "på vent" inntil videre:

"Med Beasts er alt bare parkert. Vi lagde de tre filmene, den siste gjennom en pandemi, og det var enormt gøy, men det var tøft. Vi er alle så stolte av Fantastic Beasts: Humlesnurrs hemmeligheter. Da den ble sendt ut i verden, trengte vi bare å stoppe opp og ta en pause og ta det med ro. At det skulle bli fem filmer, var en overraskelse for de fleste av oss. Jo nevnte det bare spontant på en pressevisning en gang. Ingen hadde fortalt oss at det skulle bli fem, vi hadde forpliktet oss til den første. Jeg er sikker på at vi kommer tilbake en gang. Men ja, jeg har ikke snakket med Jo, jeg har ikke snakket med [produsent] David Heyman, jeg har ikke snakket med Warner Bros; vi tar bare en pause. Det er ganske fint. Det gjør at jeg kan gjøre ting som dette."

Den siste filmen, Secrets of Dumbledore, var en stor skuffelse både kritisk og kommersielt, så det er sannsynlig at det ikke blir noen oppfølger. Warner kommer også til å lage en TV-serie basert på bøkene, noe som sannsynligvis vil kreve store ressurser.