Ikke forvent mange førstepartsspill fra Xbox på The Game Awards

Fredag kl.02 er det tid for The Game Awards, der det skal deles ut massevis av priser, ispedd fantastiske kunngjøringer, nye trailere og andre former for presentasjoner. Ifølge rykter fra prominente innsidere og journalister kommer årets arrangement til å bli noe helt spesielt, men en gruppe spillere som kanskje ikke får se så mange nyheter som de hadde håpet på, er Xbox-spillere.

Windows Central-redaktør Jez Corden er kjent for sin fantastiske og vanligvis nøyaktige rapportering av Microsofts gjøremål, og han skriver at han ikke forventer mye fra førstepartsspill. Årsaken er at Corden forventer et dedikert Xbox-arrangement i første kvartal av 2025, noe Microsoft faktisk hadde i både 2023 og 2024, så det ville ikke være helt urimelig.

Uansett vil Xbox-spillere fortsatt ha mye å se frem til, takket være det faktum at de fleste av spillene som vises faktisk er multiformattitler. Vi vil selvfølgelig dekke alt som skjer på The Game Awards her på Gamereactor, så selv om du ikke kan se det hele live i løpet av natten, vil du kunne lese om det her dagen etter.