Ikke forvent Nintendo Switch-etterfølgeren før april 2025

Nintendo Switch-etterfølgeren kommer til å være i tankene våre til den til slutt blir avslørt, og selv om vi kanskje har rapportert om den mange ganger allerede, er spekulasjoner om den kommende konsollen alt vi har før noe offisielt faller.

Vår siste godbit av informasjon kommer fra Gamesindustry.bizs Christopher Dring, som sa i nettstedets siste podcast at utviklere blir fortalt at de ikke kan forvente noen lansering i dette regnskapsåret. "En haug med mennesker jeg snakket med håper det er ute i april eller mai, fortsatt tidlig neste år, ikke sent," sa Dring.

Så det er i det minste håp om en tidligere lansering, fordi en senere lansering kan føre til en krise med noen andre store spillbegivenheter i 2025. Uansett er det Nintendo som bestemmer når konsollen skal lanseres, men hvis det blir tidlig neste år, betyr det at vi fortsatt kan få en titt på hvordan konsollen kommer til å se ut før regnskapsåret er over.

Hva ønsker du å se i Switch-etterfølgeren?