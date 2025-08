Ikke forvent noen Wednesday-spinoffer med det første

HQ

Neste uke, etter en lang ventetid, kommer Wednesday tilbake til Netflix for sin etterlengtede andre sesong. Denne vil etter hvert bli etterfulgt av en tredje sesong, som nylig fikk grønt lys, men hvordan vil Netflix ellers fortsette å utforske Addams Family -universet?

Dette er et stort spørsmål, og et spørsmål som serieskaperne Alfred Gough og Miles Millar allerede har et klart svar på. I hovedsak er målet akkurat nå å sikre at den kommende tredje sesongen kommer raskere enn den andre gjorde, noe som betyr at fansen ikke venter i årevis før neste serie med episoder kommer. Dette betyr at det for øyeblikket ikke er rom for spinoffs, som Gough forklarte til Collider.

"Det er ikke en prioritet for øyeblikket fordi, som vi nettopp sa, det er hvordan får vi onsdag tilbake raskere enn vi gjorde i sesong 2? Så vi gikk rett fra å fullføre sesong 2 til å hoppe rett inn i utviklingen av sesong 3. Så det er på en måte bare onsdag hele tiden for øyeblikket."

Det betyr ikke at det ikke etter hvert vil komme en spinoff som fokuserer på onkel Fester, Morticia og Gomez, eller kanskje en av Nevermore -fanfavorittene som Edith, men inntil videre er hele fokuset på den populære hovedserien som kommer tilbake 6. august med sin første del før den avsluttes 3. september med sin andre halvdel.