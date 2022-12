Ikke forvent noen Quantic Dream-filmatiseringer med det første

HQ

Hele ideen med Quantic Dream sine spill har vært å gi tilby spilleren en interaktiv film der man kan påvirke handlingen gjennom en rekke valg. Derfor er det heller ingen direkte interesse for filmatiseringer av titlene deres, og slike prosjekter er heller ikke på gang hos utvikleren.

I et intervju med IGN sier studiosjef David Cage at det ikke er en umiddelbar prioritet for studioet akkurat nå:

"[I]f it's about selling the rights to one of our games to a movie company so they make a movie, it's not necessarily something we're actively pursuing,"

Han sier imidlertid at de er interessert i Netflix sine forsøk på å lage interaktive TV-serier som Bandersnatch:

"It's also interesting to see what Netflix is doing and what other people are doing, experimenting with interactive TV shows. Because it's really mainstream, it's about talking to non-gamers, to anyone, and giving them access to the possibility to change the course of the story based on their choices."