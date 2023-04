Ikke forvent noen store forsinkelser for pansrede Core VI

HQ

Armored Core VI: Fires of Rubicon ble annonsert under The Game Awards tilbake i desember etter et par måneder med rykter, lekkasjer og spekulasjoner. Det ble bekreftet med en gang at det var planlagt å bli utgitt i løpet av 2023, men en tredjedel av året har allerede gått og FromSoftware har ikke vist mye fra det i det hele tatt.

Dette er normalt et tegn som vil peke mot en forsinkelse, og det har vært mange spekulasjoner om dette. Heldigvis har vi nå fått et tegn som peker i en mer positiv retning. Som bemerket av Gematsu, har spillet blitt aldersvurdert i Korea (12+ på grunn av mild vold), noe som vanligvis er et tegn på at utgivelsen ikke er for langt unna.

Selv om det ikke er vanntett, tror vi fortsatt at dette betyr at vi vil se mye mer fra Armored Core VI: Fires of Rubicon ganske snart, og at vi bør forvente en utgivelse i løpet av høsten eller nærmere ferien.