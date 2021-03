Ikke forvent Starfield i 2021

Du ser på Annonser

Den siste tiden har ryktene om at Bethesda sitt Starfield skal komme i 2021 plutselig dukket opp igjen, noe som i kjent stil har ført til en rekke meldinger både her, på email, Twitter og Facebook fra dere. Da er det kanskje greit å samle mine tanker her. La oss utelukkende bruke sunn fornuft og gammel lærdom for å finne ut om Starfield faktisk har en sjanse til å slippes i år.

Forrige gang Bethesda Game Studios ga ut et massivt enspillerspill var i 2015 da vi fikk Fallout 4. En av tingene spillet fikk mye skryt for i starten var at det ble annonsert bare fem måneder før lansering. Dette fallt tydeligvis i smak for mange. Pete Hines, selskapets markedsføringsleder, kunne nemlig fortelle at Fallout 4 hadde solgt flere eksemplarer enn selveste The Elder Scrolls V: Skyrim de første atten månedene. Derfor kunne det nok tenkes at Starfield har en sjanse til å komme i høst selv om en reavduking først skjer i sommer. Dessverre for dere håpefulle er det langt flere ting som taler mot det.

Det mest åpenbare punktet er selvsagt Covid-19. De fleste av dere har nok hørt om de utallige utsettelsene pandemien har ført til, men det er langt fra alle som forstår akkurat hvor mye det å jobbe hjemmefra bremser utviklingen av spill. Bethesda Game Studios er relativt sentralisert slik at de fleste hovedutviklerne egentlig ville vært i samme bygning. At de nå ikke er det betyr at man ikke kan gå bort til kollegaen for å få en oppdatering, be om et raskt tips, sammenligne noe eller lignende. Alt må gjøres over internett, så både disse tingene, møter av ulike slag, nye forespørsler eller arbeidsoppgaver, varsling om endringer og hva det måtte være går langt tregere. Et internett som er mye langsommere enn det de har på hovedkontoret siden det selvsagt ville blitt ekstremt dyrt og ikke minst umulig i mange situasjoner å gi hver utvikler, markedsføringsperson eller leder førsteklasses internett og utstyr. Da har jeg ikke engang nevnt hvor krevende det må være å faktisk kommunisere, overføre og samle alt av kodejusteringer, konsepttegninger, lydfiler, stemmeskuespillere, såkalt motion capture av skuespillere og alt det andre et slikt spill krever, men vi gjør det kort med å si at Covid-19 lett har plusset på flerfoldige måneder, om ikke over et år, med utvikling for storspill.

Et punkt majoriteten nok ikke tenker over er at Microsoft sitt kjøp av Bethesdas moderselskap også får konsekvenser for kommende lanseringer. Få spill lanseres med en gang de er ferdige. Særlig om de publiseres av gigantselskap. Det er en grunn til at for eksempel Sony ikke slipper spill som God of War, Spider-Man, Horizon eller Ratchet & Clank bare uker unna hverandre. Fjorårets The Last of Us: Part II og Ghost of Tsushima måtte bare lanseres såpass tett siden Sony ønsket å fokusere på PlayStation 5 og lanseringsspillene til den på høsten. Akkurat der har du det jeg prøver å komme fram til. Ingen ønsker at spillene sine skal forsvinne i skyggen til et annet storspill, og da spesielt ikke til et av sine egne. Slikt ville mest sannsynlig skadet salget til minst ett av dem. Noen som husker da Battlefield 1, Titanfall 2 og Call of Duty: Infinite Warfare kom i løpet av tre uker? I dette eksemplet vil jeg minne dere på at Halo Infinite skal markere seriens tjueårsjubileum i høst. Et spill hvor man utforsker verdensrommet og en "annen planet" mens fiender drepes med futuristiske våpen. Ville det fristet like mye å hoppe inn i Halo Infinite om du allerede hadde spilt flere titalls timer av Starfield, et annet spill hvor du utforsker nye verdener og dreper skapninger med futuristiske våpen, de siste ukene? Tvilsomt, og det er Microsoft selvsagt klar over. Samtidig kan du være meget sikker på at markedsføringsavdelingen ikke ønsker å fordele ressursene sine mellom disse i samme kvartal. Selv med Xbox Game Pass har begge to enormt salgspotensial, så å ikke la hvert spill få sitt eget rampelys høres bare dumt ut. En vanlig spiller vil til og med kunne ende opp med å forveksle dem i en reklame eller butikkhyllen. Unødvendig rot. De fleste har i tillegg et budsjett å holde seg til, så et fåtall ville kjøpt begge med en gang. Like greit å vente til det ene kommer på tilbud da, noe som selvsagt ikke er det beste scenarioet for Microsoft. Derfor tviler jeg sterkt på at Halo Infinite og Starfield lanseres med mindre enn to måneder mellom hverandre, og sjansen for at sistnevnte kommer før september er mindre enn at Fallout 76 blir mer populært enn Fortnite.

På grunn av disse to (med flere små under hver av dem) tingene mener jeg det er lurt å ikke ha forventninger om få Starfield i år. Det er derimot lov å håpe at vi faktisk får se litt mer fra det før kalenderen sier 2022, noe som forhåpentligvis betyr at vi får en indikasjon på når det slippes også.