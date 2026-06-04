Ikke forvent The Elder Scrolls VI under Xbox Games Showcase

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På søndag er det som kjent Microsofts tur til å vise hva de har i vente for fremtiden, og det er ventet at de blant annet vil avduke Master Chiefs tilbakekomst i Halo: Campaign Evolved, mer informasjon om Call of Duty: Modern Warfare 4, og Gears of War: E-Day.

I forkant av slike begivenheter florerer det vanligvis av rykter om hva vi får se, alt fra de mer troverdige til rene fantasiscenarier (der "fantasi" er nøkkelordet). Men ... selvfølgelig dukker det også opp rykter om hva vi ikke vil se, og det er noe vi kan dele i dag. Windows Central-redaktør Jez Corden skriver på X at det er "ingen sjanse" for at vi får se The Elder Scrolls VI under Xbox Games Showcase.

Dette er selvfølgelig ikke en offisiell bekreftelse, men Corden har ofte rett når det gjelder Microsoft (som tross alt eier Bethesda), så hold forventningene dine i sjakk for å unngå skuffelse.