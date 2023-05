Ikke gå glipp av den første episoden av The Gamereactor Show

HQ

Vi vet hva du tenker, det er på tide! Vi i Gamereactor har bestemt oss for at det ikke er noe bedre tidspunkt enn nå for å komme tilbake i podcast-området, og har nå sparket i gang ting med returen av The Gamereactor Show.

Denne to-ukentlige innsatsen vil inneholde våre britiske redaktører Ben Lyons og Alex Hopley som hovedverter og vil se paret diskutere de siste overskriftene og utviklingen i spillmarkedet og det bredere underholdningsområdet, og med dette i tankene har vi allerede spilt inn og publisert vår første episode, et show der vi snakker mye om Storbritannias Competition and Market Authoritys sjokkbeslutning om å blokkere Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard.

Du kan sjekke ut showet akkurat nå på Apple Podcasts og Spotify Podcasts, og det kommer til flere plattformer i fremtiden.