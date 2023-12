Ikke gå glipp av den sterke traileren til Alex Garlands nye Civil War-film

HQ

Du kan stole på Alex Garland når det gjelder actionfylte dystopier. Som regissør står briten bak både Annihilation og Ex Machina, men han har også skrevet manus til Danny Boyle-regisserte toppfilmer som 28 Days Later og Sunshine, og nå er Garland tilbake med nok en dystopisk film.

USA er på randen av undergang i en nær fremtid der en ny borgerkrig har brutt ut, og troppene er nå på vei mot Det hvite hus, der Garlands favoritt Nick Offerman har tatt plass som president, og det er nå hans plikt å prøve å stoppe trusselen innenfra. Nitten stater har brutt ut av det amerikanske fellesskapet og følger nå sin egen agenda. Å splitte og herske.

"God bless America" gjaller mellom skuddene og "justice for all" messer statsoverhodet mens banneret sakte vaier i vinden, nå med langt færre stjerner enn vi er vant til. Hadde ikke Garlands navn blitt annonsert tidlig, ville det vært lett for den uforsiktige å forveksle Civil War med en Michael Bay-film, men jo lenger traileren varer, jo tydeligere blir det at dette er en film med skremmende timing, ikke minst med et forestående presidentvalg rundt hjørnet, men vi kan også konstatere at den kan skilte med en imponerende rollebesetning, som i tillegg til nevnte Offerman også inkluderer Kirsten Dunst, Wagner Moura og Jesse Plemons. For å nevne noen.

Den 26. april 2024 får vi vite hvordan det hele ender når Civil War kommer på kino verden over.