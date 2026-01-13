Ikke gå glipp av Thundercats-rollespillet på Kickstarter

HQ

Hvis du vokste opp på 80-tallet, har du sikkert gode minner fra Thundercats. Denne animasjonsserien ble svært populær og skilte seg ut takket være sin vakre animasjon og sitt kule konsept. Nå har du som voksen muligheten til å utforske Thundercats-verdenen nærmere takket være et kommende bordrollespill, som er finansiert via Kickstarter.

Reglene er basert på Dungeons & Dragons-systemet (5E) og lar deg skape din egen Thundercat for episke eventyr. Beviset på merkevarens popularitet kommer fra det faktum at prosjektet ble fullfinansiert på mindre enn ett minutt - og nå er det bare to dager igjen av kampanjen. Hvis du er interessert i rollespill med Thundercats, bør du definitivt skaffe deg et eksemplar, og ikke gå glipp av alt det kule ekstrautstyret du kan kjøpe, inkludert terninger, spillmesterskjermbilder, karakterark og mer.

Det er flere forskjellige pakker å velge mellom, men de inkluderer alle en 240-siders bok med alt du trenger for å komme i gang, til en pris fra $ 50. Gå over her hvis du vil ha denne smakfulle godbiten - og skynd deg, for som vi sa, tiden renner ut!