Ikke glem det: Vi har en Pokémon Presents om to uker!

HQ

Mens mange av oss venter på at Nintendo skal lyse opp sommeren vår ved å kunngjøre en Nintendo Direct for å markere flere nye titler for å livne opp vår nylanserte Nintendo Switch 2, er sannheten at selskapet allerede har et digitalt arrangement planlagt for denne måneden i form av Pokémon Presents.

Arrangementet vil bli strømmet via The Pokémon Companys offisielle kanaler den 22. juli kl. 14:00 BST/15:00 CEST. Men utover tidspunktet og hvor du kan se det, vet vi ikke noe annet om innholdet.

En rimelig antakelse er at vi får se mer informasjon om Pokémon-produkter, som oppdateringer til Pokémon TCG og Pokémon Go-mobilspillene, samt nyheter om Pokémon Concierge-serien eller anime-serien. Og muligens en ny forhåndsvisning av årets store tittel, Pokémon Legends: Z-A.

Selv om vi har en stor drøm, vil vi gjerne endelig få se et glimt av den tiende generasjonen av Pokémons hovedtitler. Hva synes du om det?