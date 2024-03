Ikke hold pusten for Euphoria sesong 3.

Vi gledet oss til den tredje sesongen av Euphoria og håpet at den ville ha premiere en gang neste år, men selv nå stilles det spørsmålstegn ved dette. Variety har uttalt at produksjonen på denne tredje sesongen har blitt forsinket uten noen nøyaktig tidsramme når den faktisk vil begynne å bli lagt ut.

Ifølge rapporten er manuskriptene for sesongen ennå ikke ferdige eller ferdigskrevet, til tross for den opprinnelige intensjonen om å begynne innspillingen neste måned, og nå får skuespillerne (som blir stadig mer ettertraktede, inkludert Zendaya, Hunter Schafer, Sydney Sweeney og Jacob Elordi, som er blitt unge Hollywood-varer) beskjed om at de kan forfølge andre muligheter i stedet. Dette er spesielt bekymringsfullt, for det er utvilsomt allerede en utfordring å finne en periode der alle disse stjernene er tilgjengelige for å spille inn en TV-sesong.

EuphoriaSeriens tredje sesong har allerede blitt forsinket flere ganger, hovedsakelig på grunn av streikene i Hollywood, men også på grunn av Angus Clouds (som spilte Fez i serien) uforutsette og tragiske bortgang.

Selv om det fortsatt er en sjanse for at serien kan komme tilbake en gang i 2025, virker det som om produksjonen fortsatt er et stykke unna, spesielt hvis manuskriptene ennå ikke er ferdige.