Ikke min kopp te! 5 spill vi bare ikke får til

Vi vet alle hvordan det er å se et populært spill ta verden med storm, men likevel ikke interessere deg. Kanskje har du prøvd akkurat det spillet, men til tross for at du har brukt tid og krefter på det, klarer du ikke å få noe særlig kontakt med det. Jeg vet at jeg har opplevd det noen ganger, så her er noen populære spill som jeg bare ikke kommer inn i.

5. Escape from Tarkov

Det er bare noe med ekstraksjonsskytespill som rett og slett ikke gjør noe for meg. Kanskje er det det faktum at alt det harde arbeidet ditt kan bli utslettet og redusert til ingenting på et øyeblikk. Uansett hva situasjonen er, er det ikke begrenset til bare Escape from Tarkov, da jeg har funnet det veldig utfordrende å tilpasse seg horder som stadig strømmer til nye ekstraksjonsskyttere eller ser etter å sole seg i etablerte serier som legger til moduser med ekstraksjonsmekanikk. Personlig vil jeg heller enten ikke ha noen fremgang av betydning å jakte på, slik tilfellet er i battle royales, eller i stedet ha fremgang som blir igjen på slutten av spillet, slik tilfellet er nesten overalt ellers.

4. Elden Ring

Jeg er ganske tydelig på min holdning til action-RPG-er og designstilene som i utgangspunktet ble spillverdenens hotteste trend etter debuten til Dark Souls. Til tross for at folk gang på gang forteller meg hvor utmerket og banebrytende FromSoftwares fantastiske RPG er, kommer jeg bare ikke over møtene og oppsettet som er designet for å frustrere og den generelle narrative struktureringen som ofte ses i denne sjangeren, der ingenting av betydning blir forklart og forviklingene ofte blir behandlet som en annen tanke. Jeg er sikker på at det er mange overbevisende deler av Elden Ring, men jeg for min del liker å nyte tiden min med videospill, og det siste jeg ønsker når jeg prøver å slappe av etter en lang dag, er å bli farmed av en av mange sjefer i flere timer.

3. Stardew Valley

Kongen av livsimuleringstitler? Det er utvilsomt tilfellet for mange, men for meg er det rett og slett bare noe med dette spillet som gjør meg uinteressert. Ved flere anledninger har jeg vendt tilbake til Stardew Valley overbevist om at dette vil være den gangen jeg vil forelske meg i det, men hver eneste gang sitter jeg igjen med det samme inntrykket og opplevelsen, noe som ofte resulterer i at jeg legger fra meg spillet og ikke vender tilbake til det. Jeg setter pris på hva Stardew Valley har gjort for denne delen av spillverdenen og for indieutviklere som helhet, men det endrer ikke det faktum at når det kommer til livssimuleringer, er Stardew ofte nederst på listen over spill jeg velger.

2. Counter-Strike

Selv om jeg ser på Counter-Strike som gullstandarden for hva et konkurransedyktig skytespill kan og bør være, har denne skytestilen bare aldri gitt gjenklang hos meg. Det gjelder ikke bare CS, men også nyere tilskudd som Valorant og Spectre Divide. Jeg har ikke den tålmodigheten og det fokuset som kreves for å holde trådkorset perfekt plassert og holde riktig vinkel til motstanderen gir etter og gjør en feil. Jeg foretrekker å sprinte rundt hjørnet med våpen i hånd og se hvor mange fiender jeg kan ta ned før de tar meg ned i retur - du vet, Call of Duty -opplevelsen. Så ja, jeg er mer av en arkadeskytespill-fan personlig, derav utfordringen med å tilpasse meg Valves titan.

1. FIFA/EA Sports FC

Er de ofte årets største kamper? Absolutt. Men det endrer ikke det faktum at jeg ikke kan (og vil) finne tid til EAs fotballserie. Det er riktignok hovedsakelig av to grunner. Den første er at jeg ikke synes mange sportstitler gjør en god jobb med å faktisk simulere sporten de er basert på, med unntak av golf og kanskje tennis. Den andre grunnen er at jeg synes det er veldig utfordrende å fortsette å bruke penger på en serie som på årlig basis bare ser små forbedringer, og som likevel har frekkheten til å selge for en full, premium prislapp og effektivt tilbakestille mikrotransaksjonsmodusen og be fansen om å fortsette å kjøpe loot boxes proppfulle av ubetydelige digitale kort for å lykkes i en ren pay-to-win-opplevelse. Det er galskap.

Hvor mange av valgene mine stemmer overens med deg? Er du enig og befinner deg på et lignende sted når du prøver å få kontakt med action-RPG-er eller FIFA /EA Sports FC -prosjekter? Gi meg beskjed i kommentarfeltet og del hvilket populært spill du bare ikke kan komme inn i til tross for at du prøver å gjøre det.