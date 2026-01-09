Ikke nok gadgets? Prøv å få urinen din analysert

HQ

Det er vanskelig å forestille seg hvordan mennesker kunne overleve i oldtiden uten tilgang til moderne smarte dingser, som Vivoo Smart Toilet, en hydreringsnivåmåler, eller kort sagt en optisk sensor som overvåker tyngdekraften i urinen din.

Ja, du fester enheten i toalettskålen, tisser på den, og den samler opp en liten prøve, analyserer den og slipper den ut igjen. Den optiske sensoren sporer tyngdekraften, og kan også advare deg om at du er for hydrert, noe som kan indikere nyrerelaterte problemer eller til og med diabetes.

Helserelaterte dingser blir mer og mer populære, og resultatene er naturligvis tilgjengelige via en app. Den største begrensningen er batteriet i enheten, som holder til 1000 tester, og batteriet er plassert utenfor skålen slik at det er lett tilgjengelig.

Early bird-tilbudet er $ 99USD, med normal pris på $ 130 for åpent salg i september, og $ 6 i måneden for abonnementet på ledsagerappen.