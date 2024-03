Ikke overraskende er Hollow Knight: Silksong fortsatt på vei

HQ

Hollow Knight: Silksong har ikke fått en eneste oppdatering siden det først ble avslørt for over fem år siden. Team Cherry har jobbet hardt, men etter hvert som utgivelsesvinduet i 2023 har passert uten så mye som et pip, har fansen mast på utviklerne og alle som kan ha et glimt av når vi får se en oppdatering av spillet.

Matthew Griffin, markedsførings- og publiseringssjef hos Team Cherry, ga nylig en sjelden oppdatering, som fortalte fansen at spillet fortsatt er under utvikling. Det er ikke overraskende nyheter, men for fansen har i det minste ikke det verste skjedd.

Likevel kan man ikke unngå å tenke på de økende forventningene og presset som følger med dem. Jo mer tid Silksong bruker på utvikling, jo flere vil ha det. Jo mer folk vil ha det, jo mer dukker bildet av det perfekte spillet opp i hodet deres, og jo mer den ideen spres, jo mer arbeid må Team Cherry gjøre for å realisere det. Det er en ganske dårlig syklus, men forhåpentligvis får vi snart se en skikkelig oppdatering.