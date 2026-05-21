Ikke pris spill til 80 dollar, med mindre du er Nintendo

Tom Kaczmarczyk, administrerende direktør og grunnlegger av business intelligence-selskapet IndieBI og ekspert på salg av videospill, sier at mange utviklere egentlig ikke burde prise spillene sine over 70 dollar. Mens vi ser stadige overskrifter om at 80 dollar blir den "nye normen", vil Kaczmarczyk at spillskapere skal vite at selv om det er mulig å tjene penger på et dyrt spill, fungerer prislapper på 80 dollar egentlig bare for ett selskap: Nintendo.

"En tommelfingerregel som vi også ofte gir til kunder og potensielle utviklere, er at dyrere spill har en tendens til å tjene mer penger totalt sett. Så hvis du er usikker mellom to ulike prispunkter, vil det å velge det dyreste prispunktet potensielt være det beste alternativet", forklarte Kaczmarczyk under et panel på Digital Dragons Conference (via GamesRadar+). Grunnen til at Nintendo slipper unna med sin dyre strategi, er at de har et lukket økosystem, noe som betyr at du egentlig ikke kan kjøpe spillene deres andre steder, og at de har en så sterk merkevaregjenkjennelse at folk er villige til å betale hva som helst for den nye Mario.

Det finnes fortsatt måter å tjene penger på dyre spill, men de er litt merkelige. "Dyrere spill ser ut til å tjene mer penger", innrømmer Kaczmarczyk, men sier at for å gjøre det på en plattform som Steam, for eksempel, bør de få en stor rabatt innimellom. Flotte spill kan være så billige på Steam at et spill til 70 dollar som faller med 20 % ikke slår så hardt sammenlignet med bedre tilbud på plattformen. Selv om det høres rart ut å halvere prisen på spillet ditt på Steam under et Store Sale, kan det derfor være nødvendig å gjøre det for å tiltrekke seg oppmerksomhet fra forbrukerne.