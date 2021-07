Ikke regn med Final Fantasy XVI på Tokyo Game Show

Det var mange av oss som hadde håp om å få se litt mer av Final Fantasy XVI når Tokyo Game Show drar i gang i slutten av september, men nå har produsenten selv, Naoki Yoshida, sagt at mest sannsynlig ikke skjer. Årsaken er at de helt enkelt ikke er klare for å vise noe som ikke holder den kvaliteten de ønsker.

"We really want to show something for Tokyo Game Show 2021, but we probably can't make that deadline... we definitely want to show it, but isn't it better if when we do, you're able to play it right after?"

Etter å ha fått se en liten teaser i fjor har det til nå vært helt stille rundt spillet. Det virker som at vi kommer til å måtte vente en stund før vi får se noe mer. Tokyo Game Show arrangeres den 30. september og pågår til den 3. oktober.