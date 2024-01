Ikke regn med The Defenders i Daredevil: Born Again

HQ

I kjølvannet av premieren på Echo er det mye snakk om Daredevil og den kommende TV-serien Daredevil: Born Again. Blant annet om hvordan Daredevils TV-serie på Netflix nå er kanon i MCU, om Deborah Ann Woll og Elden Henson som Karen og Foggy, og nå også om The Defenders' rolle i serien. De som har sett Netflix-serien vet at Jessica Jones, Daredevil, Luke Cage og Iron Fist slo seg sammen i en svært middelmådig serie der de dannet superheltgruppen The Defenders. En Avengers-lignende gruppe, men med base i New York i stedet for globalt.

Ifølge den undersøkende journalisten Daniel Richtman skal vi ikke forvente at de andre heltene dukker opp i Daredevil: Born Again. Det finnes i hvert fall ingen slike planer for øyeblikket, så Daredevil forblir den eneste Netflix-helten vi har sett så langt i Marvel Cinematic Universe. Det er imidlertid allerede bekreftet at Jon Bernthal vil gjenta rollen som Frank Castle, bedre kjent som The Punisher. Derfor er det sannsynlig at de andre heltene før eller siden kommer tilbake.