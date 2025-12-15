Ilia Topuria hevder han har blitt utsatt for utpressing i forbindelse med en falsk sak om mishandling i hjemmet

HQ

Ilia Topuria har publisert en lengre uttalelse på sin Instagram-side der han hevder å ha blitt utpresset for å spre falske påstander om mishandling i hjemmet, og forklarte at han valgte å ta en pause fra kampene og forholde seg taus for å beskytte barna sine, men bestemte seg nå for å ta bladet fra munnen for å "hindre at falske fortellinger får fotfeste".

"De siste månedene har jeg blitt utsatt for alvorlig og uakseptabelt press, inkludert trusler om å spre falske påstander om mishandling i hjemmet med mindre økonomiske krav ble innfridd. Disse påstandene er helt grunnløse. Sannheten er ikke et spørsmål om synsing - det er et spørsmål om bevis".

'El Matador' hevder å ha alle bevis for å bevise sin uskyld i retten i saker om utpressing, forfalskning av bevis, underslag av midler og personlig eiendom og flere trusler.

"Min første beslutning om å tie var utelukkende for å beskytte barna mine, som er den viktigste delen av livet mitt. Men jeg har etter hvert forstått at taushet under slike omstendigheter ikke beskytter sannheten - det gjør det mulig for falske fortellinger å få fotfeste.

Mange har stått i lignende situasjoner, og gang på gang har rettssystemet til slutt oppklart fakta. I dag står jeg frem, ikke bare for min egen og min families skyld, men også for å vise at ingen bør tvinges til å gi etter for trusler, manipulasjon eller frykt."

"De som kjenner meg, kan bekrefte at jeg aldri har utøvd noen form for vold, og at mitt liv og min karriere alltid har vært preget av disiplin, respekt og integritet". Topuria avslutter uttalelsen med å si at han ikke vil komme med ytterligere kommentarer om temaet av respekt for barna sine.

Ilia Topuria vil holde UFC-tittelen i lettvekt mens en interimkamp finner sted

Topurias beslutning om å ta en pause fra boksing i minst de tre første månedene av 2025 betyr at lettvektstittelen hans som han var ment å forsvare, blir satt på vent, og UFC vil arrangere en interimkamp mellom Paddy Pimblett og Justin Gaethje 24. januar på UFC 324.