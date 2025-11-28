Gamereactor

Ilia Topuria kunngjør en midlertidig permisjon fra UFC, og går gjennom en vanskelig tid i sitt personlige liv

El Matador vil ikke kjempe i første kvartal av året og vil gi UFC beskjed når hans personlige forhold er løst.

HQ

Ilia Topuria, spansk-georgisk kampsportartist, nåværende UFC-mester i lettvekt, har kunngjort at han vil ta seg fri og ikke vil kjempe i første kvartal 2026. "Jeg går gjennom et vanskelig øyeblikk i mitt personlige liv. Jeg ønsker å fokusere på barna mine og løse denne situasjonen så snart som mulig", skrev Topuria.

"Jeg ønsker ikke å holde divisjonen oppe. UFC vil gjøre de matchene som trengs, og så snart saken er løst, vil jeg la UFC få vite at jeg er klar til å begynne min retur." I hans fravær kan UFC arrangere midlertidige mesterskapskamper i påvente av Topuria, som er forpliktet til å forsvare sin VM-tittel på et tidspunkt, som han vant mot Charles Oliveira i juni i fjor, hans hittil siste kamp.

Det har gått rykter om at Topuria skulle bokse i januar 2026, med potensielle utfordrere som Paddy Pimblett, Justin Gaethje eller Arman Tsarukyan. Nå er spørsmålet om Topuria, en av sportens mest populære skikkelser, vil være i form til den forventede UFC-kampen i Det hvite hus 14. juni, som Donald Trump arrangerte i forbindelse med USAs 250-årsjubileum.

De siste ukene har det versert rykter om problemer mellom Topuria og hans kone Giorgina, etter at bilder på Instagram ble fjernet.

