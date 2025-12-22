Ilia Topuria mener Arman Tsarukyan "ikke er særlig smart": "Faen ta deg, Arman"

HQ

Ilia Topuria har brutt tausheten etter uker med fornærmelser og hån fra UFC-rivaler som Islam Makhachev og, spesielt, Arman Tsarukyan, utøveren som ble utelatt fra interimkampen om lettvektstittelen i UFC.

Topuria kunngjorde at han ikke kommer til å bokse de tre første månedene av året på grunn av personlige årsaker, som han senere forklarte i en uttalelse: Han hevder å ha blitt utpresset i en falsk sak om vold i hjemmet. Noen har bedt om at Topurias lettvektstittel bør fratas ham hvis han ikke forsvarer den, men UFC organiserte en interimkamp mellom Paddy Pimblett og Justin Gaethje i januar 2026. Vinneren vil deretter møte Topuria senere i år.

En av de mest kritiske til avgjørelsene har vært Tsarukyan, som ikke har fått sjansen til å kjempe om interimtittelen, til tross for at han er høyere på rankingen. Topuria, som snakker i YouTube-kanalen 'eldoberdanMMA', sa at Tsarukyan "er en god fighter, men ikke veldig smart", og forklarer at han har fått andre sjanser til verdensmesterskapet, og at han trakk seg fra kampen. "Alle vi fightere har hatt vondt i ryggen, vondt i beina, og likevel møtt opp til kampen. Av en eller annen grunn gjorde han ikke det."

Arman Tsarukyans kampnekt og hodestøt har skapt problemer for UFC

"Jeg snakker som en promotør. Å gi noen en så stor promotering, investere så mye penger i å promotere dem, sette dem på et så stort kort ... bare for at de skal lure deg på den måten, det er veldig vanskelig å stole på dem igjen", la Topuria til.

"Så hadde han en annen hovedkamp der han skallet motstanderen sin under face-off. Det viser ikke mye intelligens, og det gjenspeiler heller ikke støtten UFC gir ham i sine kampanjer. Folk investerer mye penger i kampene hans, og med en hodestøt setter han alt på spill. Motstanderen kan bli unødvendig skadet, og kampen kan falle fra hverandre. Når du ser en slik person, vil du fortsette å støtte ham?"

Topuria avsluttet sin mening om Tsarukyan med å si at UFC "De så det, satte seg ned ved et bord og tenkte: 'Til helvete med Arman'. Så fra nå av: Faen ta deg, Arman."